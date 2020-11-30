Россиян стали уведомлять о положенных им льготах

https://static.news.ru/photo/43b88f3c-3395-11eb-9ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с 1 декабря 2020 года в онлайн-режиме могут узнавать о льготах и пособиях, которые им положены по закону. Специальные уведомления теперь станут появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

О возможных способах получения поддержки социально незащищённые граждане страны будут проинформированы персонально, сообщает телеканал «З60».

Отмечается, что в настоящее время государство реализует более трёх тысяч различных мер соцподдержки населения. С учётом специальных мер, действующих в период пандемии коронавируса, потенциально на помощь могут рассчитывать 54 млн россиян. Это могут быть, к примеру, родители, которым положены выплаты на детей, или временно безработные граждане, имеющие право на пособия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение адресных новогодних выплат в России решит множество семейных проблем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его мнению, пандемия нанесла серьёзный удар по экономике и отразилась на финансовом благополучии сограждан, однако новогодние выплаты должны быть исключительно адресными.