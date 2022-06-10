Россиян с нестабильным психическим состоянием опознают по походке и жестам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенческая команда Воронежского государственного технического университета разработала систему, которая позволит определить людей с нестабильным эмоциональным или психическим состоянием по их походке и жестам. Также данная методика поможет распознать россиян, которым необходимо незамедлительно оказать медицинскую помощь, пишет «Газета.Ru».

Разрабатываемая система позволяет определять с определенной степенью точности личность человека по особенностям походки, жестикуляции и телодвижений там, где распознавание по лица может быть затруднено, а также определять эмоциональный настрой и психологическое состояние человека с целью определения девиантных и нестабильных эмоциональных состояний индивидуума, — пояснил доцент кафедры компьютерных интеллектуальных технологий проектирования ВГТУ Валерий Ветохин.

Он также добавил, что система работает на основе машинного зрения и нейросетей. Ветохин заметил, что такой метод позволит не только определить по камерам видеонаблюдения россиян с девиантным поведением по их походке и жестикуляции , но и обнаружить граждан, которые находятся в розыске. По его словам, система работает на зарубежных языках программирования, но при необходимости ПО может быть развернуто и на российском ПК «Эльбрус».

Ранее эксперт по кинетическому имиджу Лада Черных заявила: чтобы жестами расположить собеседника к себе, нужно согласовывать их со словами. При этом следует избегать тычущих и рубящих движений, которые отгораживают собеседника.