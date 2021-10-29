Россиян разозлили депутаты Госдумы из-за повышения пенсий на 500 рублей

В соцсетях россияне подняли волну негатива из-за одобренного депутатами Госдумы проекта бюджета на 2022–2024 годы. Как пишет URA.RU, людей возмущает индексация пенсий всего на 5,9%, при том что уровень инфляции может оказаться значительно выше.

Дело в том, что среди прочих статей в проекте бюджета есть пункт о тратах Пенсионного фонда России — в нём говорится, что в 2022 году пенсионерам проиндексируют выплаты всего на 5,9%. Причём это касается только неработающих пенсионеров. Остальным вообще не поднимут пенсию.

На 500 рублей? Не стыдно? — обратился к депутатам пользователь соцсетей Денис Давыдов.

Другая женщина, Татьяна Дворецкая заметила, что про работающих пенсионеров опять забыли, хотя они исправно перечисляют налоговые взносы.

Так всё остальное как минимум на половину снова подорожает. Всё повторяется, к сожалению, — заметил в Twitter пользователь Banditov.

Другие отмечают, что власти снова забыли про военных пенсионеров, а также о том, что официальная инфляция далека от реальных цифр и в России составляет куда больше 10–15%.

После призыва лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова к главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму уйти в отставку многие пользователи предложили ликвидировать орган в целом. Они отметили, что за последние несколько лет ситуация с пенсиями только ухудшилась. Некоторые призвали привлечь руководство ПФР к уголовной ответственности.