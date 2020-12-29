Россиян растрогало фото врачей, уснувших возле пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e21cdee2-49bd-11eb-ac69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое врачей из больницы в Сосновом Бору в Ленинградской области всю ночь провели возле тяжёлого пациента с коронавирусом и уснули рядом с ним на полу.

Этот момент сняли камеры наблюдения в палате больного. Снимок был опубликован в паблике «ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России» в соцсети «Вконтакте».

Утром пришла в отделение, а на мониторе вот такая картина, — прокомментировала пост в социальной сети старшая медсестра отделения для инфицированных COVID-19.

На снимке видно, как возле кровати пациента трое медиков в защитных костюмах лежат на полу и, прижавшись друг другу, спят.

Автор поста уточнила, что ночью появилась информация об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько врачей.

В комментариях пользователи сообщили, что их растрогал поступок специалистов. Они отметили, что уважают людей, которые с такой ответственностью относятся к своей работе.

Ранее в одном из госпиталей Челябинска медбрат, работающий в «красной зоне», завёл канал в TikTok. Он публикует позитивные ролики о своих трудовых буднях. На канал 23-летнего Амира Даутова подписалось уже более 40 тысяч человек. Людям нравится наблюдать за его работой в госпитале. По его словам, коллеги доброжелательно реагируют на его увлечение и всячески поддерживают. Более того, они принимают участие в съёмках, писал NEWS.ru.