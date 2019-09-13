https://static.news.ru/photo/a3fd94e6-d527-11e9-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАCC

Посольство РФ в Катманду предупреждает туристов о высоком риске заражения лихорадкой денге в южных районах Непала.

По информации посольства, количество заражённых в стране стремится к десяти тысячам, зафиксированы летальные исходы болезни.

Посольство России в Непале предупреждает о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны. Зафиксированы смертельные случаи. Настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала. #Непал #Безопасность #Туризм pic.twitter.com/cruMjSoRTN — МИД России (@MID_RF) September 12, 2019

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.