Посольство РФ в Катманду предупреждает туристов о высоком риске заражения лихорадкой денге в южных районах Непала.
По информации посольства, количество заражённых в стране стремится к десяти тысячам, зафиксированы летальные исходы болезни.
Посольство России в Непале предупреждает о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны. Зафиксированы смертельные случаи. Настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала. #Непал#Безопасность#Туризмpic.twitter.com/cruMjSoRTN
Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.