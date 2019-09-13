Фото: AP/ТАCC

Посольство РФ в Катманду предупреждает туристов о высоком риске заражения лихорадкой денге в южных районах Непала.

По информации посольства, количество заражённых в стране стремится к десяти тысячам, зафиксированы летальные исходы болезни.

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.

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