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Специалисты Роспотребнадзора с 26 декабря по 15 января проконсультируют жителей России по вопросам об услугах такси и каршеринга. Обращения будут касаться защиты прав потребителей. Об этом сообщил ТАСС.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 26 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах: каршерингу, — пояснил ТАСС.

Россияне, которые хотят получить консультацию, должны будут обратиться к специалистам по телефонам и адресам, которые можно узнать на сайте Роспотребнадзора.

В ноябре 2019 года ведомство проконсультировало больше 2 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доступность каршеринговых услуг открывает новые горизонты для криминала и незаконной деятельности. Арендой автомобиля пользуется «кто попало»: от любителей сэкономить на гостинице и наркозависимых до серьёзных преступников.