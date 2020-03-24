https://static.news.ru/photo/6e532842-6e2e-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/ XinHua/Global Look Press

Российских граждан призывают как можно скорее покинуть США в связи с ситуацией по коронавирусу. Соответствующее обращение разместило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Сейчас осуществляются регулярные рейсы из США в Россию, но после 29 марта самолёты будут летать только из Нью-Йорка. Дипмиссия настоятельно рекомендует россиянам воспользоваться пока ещё не отменёнными рейсами.

Также дипломаты предупреждают, что существует вероятность закрытия воздушного пространства США, после чего вернуться домой россиянам будет уже невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов высказал предположение о возможном открытии границ страны. Он надеется сделать это к 12 апреля.