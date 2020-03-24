Российских граждан призывают как можно скорее покинуть США в связи с ситуацией по коронавирусу. Соответствующее обращение разместило генконсульство РФ в Нью-Йорке.
Сейчас осуществляются регулярные рейсы из США в Россию, но после 29 марта самолёты будут летать только из Нью-Йорка. Дипмиссия настоятельно
Также дипломаты предупреждают, что существует вероятность закрытия воздушного пространства США, после чего вернуться домой россиянам будет уже невозможно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов высказал предположение о возможном открытии границ страны. Он надеется сделать это к 12 апреля.
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