Россиян призвали забыть о дешевых яйцах Экономист Беляев: цены на яйца не опустятся до прежнего уровня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшем будущем цены на яйца точно не снизятся, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. По его словам, цены в России могут «двигаться только вперед».

У нас цены имеют свойство двигаться только вперед. Может быть только приостановлен рост этих самых цен на какое-то время или какое-то формально копеечное снижение цен произойдет. Но говорить о том, что цены опустятся до прежнего уровня, не приходится, — считает он.

По его словам, ответственность за это, в частности, лежит на Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Михаил Беляев считает, что ФАС недостаточно активная организация, сильно ограниченная в своих действиях законодательством.

На Западе регулирующий орган может выписать такой огромный штраф, что в следующий раз тебе не захочется повышать цены. И не только тебе, а никому во всей округе, — заявил Михаил Беляев.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.

Данное поручение генпрокурор дал на заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. В нем участвовали также представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.