Россиян призвали отказаться от упаковки букетов 1 сентября РАО: пластиковые обертки от букетов к 1 сентября будут разлагаться десятки лет

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал отказаться от одноразовой пластиковой упаковки букетов 1 сентября, так как ее практически невозможно переработать. По его словам, из-за этого скапливается огромное количество отходов, которые будут разлагаться десятки лет, пишет «360».

Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. И хотя этот материал перерабатывается, сделать это представляется практически невозможным. Упаковка перед тем, как ее отправить в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная упаковка просто не будет подлежать переработке, — отметил эколог.

Буцаев подчеркнул, что в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 млн первоклашек: если каждый из них придет с букетом в полипропиленовой упаковке, то на полигонах окажется 19 000 кг отходов.

Вице-премьер РФ Виктории Абрамченко ранее сообщила, что в России с 2025 года начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Также вице-премьер отметила, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.