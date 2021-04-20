Россиян призвали отказаться от чешского пива из-за обострения отношений

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Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить ввоз чешского пива в страну из-за обвинений со стороны Праги в адрес российских спецслужб.

По его мнению, можно воспользоваться обострением двусторонних отношений и сократить российский рынок пива. Также, считает он, запрет чешских напитков помог бы понять властям Чехии, что их заявления повлекут конкретный экономический характер.

У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что после такого шага чехи «очухаются, одумаются и перевоспитаются», передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за действиями властей Чехии в адрес России стоят США.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось. По его словам, Прага может ответить новыми мерами.

В настоящее время Прага уже отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.