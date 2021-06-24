Россиян призвали ограничить покупки популярной антистресс-игрушки

Россияне должны ответственно относиться к покупкам вещей, особенно таких бесполезных игрушек, как поп-иты и симпл-димплы. Об этом заявили в Российском экологическом операторе, сообщает «360».

По данным оператора, популярность подобных антистресс-игрушек недолговечна, и уже вскоре они всем надоедят и отправятся на мусорный полигон.

Поп-ит чаще всего производится из силикона, для переработки которого в России пока нет достаточно развитой инфраструктуры. А в составе симпл-димпла — ABS-пластик, который неотделим от игрушки.

Призываем ответственно относиться к покупкам, особенно к покупкам таких бесполезных вещей, не только взрослых, но и детей. При этом дети — это наша надежда, поскольку они гораздо быстрее улавливают экологические инициативы и поддерживают осознанные привычки, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По информации издания, данные поисковых запросов «поп ит» в Яндексе показывают резкое увеличение спроса на игрушку. Так, в марте ею интересовались 440 тысяч раз, а а мае уже 2,2 млн.

Ранее российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. Глава организации Михаил Кацевман заявил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика, а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.