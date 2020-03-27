https://static.news.ru/photo/6028618a-7016-11ea-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели и сотрудники обязаны строго соблюдать все рекомендации органов государственной власти на фоне распространения коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Призываю <...> к конструктивному сотрудничеству, неукоснительному исполнению рекомендаций органов государственной власти, — цитирует РИА Новости зампреда правительства РФ, которая выступила на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в режиме видеоконференции.

Голикова призвала федеральные и местные органы власти принять меры по поддержке работодателей, сотрудников и их семей. Она также обратилась к профсоюзам, чтобы те напомнили коллективам о внимательном отношении к здоровью в период пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлению 45 человек, умерли три человека.