Россиян призвали не употреблять алкоголь на Старый Новый год Нарколог Холдин призвал не употреблять алкоголь на Старый новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучше не употреблять алкоголь на Старый Новый год, поскольку не существует безопасной дозы спиртного, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, праздник лучше отметить легким ужином.

Встретить Старый Новый год лучше без алкоголя, особенно если вы решили вести здоровый образ жизни. Безопасной дозы спиртного не существует. Если вы все-таки решили отметить Старый Новый год, то устройте праздничный ужин из легких закусок и салатов. Мясо лучше запечь, а не жарить, а вместо сладкого выбрать фрукты или орешки, — посоветовал Холдин.

По словам нарколога, даже один день, когда человек выпивает алкоголь, может выбить его из строя и снова вернуть к вредным привычкам и зависимостям. Холдин напомнил, что Новый год всегда становится для людей чистой страницей, где пишется новая история и где они сами себе дают обещания. В этой связи, считает врач, следует отметить Старый Новый год по новым правилам.

Ранее нарколог Валентин Скрябин назвал последствия длительного употребления алкоголя в праздники. По его словам, речь идет о росте риска сердечно-сосудистых заболеваний, поражении печени и поджелудочной железы, а также заболеваниях почек.