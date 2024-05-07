Россиян призвали изучать китайский язык HR-эксперт Святицкая: знание китайского языка поможет при поиске работы

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Знание китайского и испанского языков стали конкурентным преимуществом при поиске работы, рассказала HR-эксперт Ирина Святицкая. В разговоре с НСН она подчеркнула, что в резюме стоит указывать подобные навыки. Кроме того, о знании языка можно указать в сопроводительном письме и в дополнительной информации.

Люди, которые овладели китайским, конечно, обладают достаточно сильным конкурентным преимуществом, в резюме это надо активно подсвечивать — писать в сопроводительных письмах, указывать в дополнительной информации, — пояснила эксперт.

Испанский язык тем временем является одним из самых распространенных в мире. По словам Святицкой, ни один технический переводчик не способен заменить человека на важных переговорах. В некоторых случаях знание языка может стать не только конкурентным преимуществом, но и поможет получать зарплату выше.

Зарплата зависит и от других навыков сотрудника. Конечно, языки дают плюс в зарплате, но это индивидуально в каждом случае. Если компания французская, то знание этого языка точно скажется на зарплате, — заключила Святицкая.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал, что нет таких профессий, куда было бы можно легко и просто устроиться, но есть работа, куда могут взять с имеющимися теоретическими и практическими знаниями, полученными в вузе. Чаще всего это профессии, которые нужны государству и где сейчас нехватка кадров.