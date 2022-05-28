Россиян призвали готовиться к новой волне COVID-19 Депутат Госдумы Соломатина призвала россиян готовиться к новой волне COVID-19

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Россиянам нужно готовиться к новой волне коронавируса, заявила радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, в Европе уже отмечается рост заболеваемости. Чтобы замедлить очередную вспышку COVID в РФ, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Сегодня расслабляться пока рано. Надо нам всем готовиться к тому, что может быть и следующая волна коронавируса в России. В Европе уже сегодня имеется рост заболеваемости COVID-19, значит, и у нас возможен, — сказала Соломатина.

Информации о том, какой штамм коронавируса распространяется в Европе, пока нет. Соломатина уверена, что несмотря на мутации вируса, с ним «в какой-то степени» могут справиться отечественные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл», которыми прививались в прошлом году.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет почти в 70 странах. По его словам, власти должны добиться охвата прививками 70% населения.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал не отказываться от вакцинации и ревакцинации против коронавируса, несмотря на улучшение эпидситуации. По его словам, сейчас нужно привить как можно большее количество людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Гинцбург назвал сочетание инъекционного и назального препаратов лучшей защитой от инфекции.