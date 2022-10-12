Россиян предупредили, за что могут оштрафовать на заправке Юрист Савельев: россиян могут оштрафовать за курение на территории АЗС

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Водителей могут оштрафовать за нарушения, допущенные на автозаправочных станциях (АЗС). В число таких нарушений входит в том числе курение, поскольку в таких местах действуют нормы и правила противопожарной безопасности. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.

Например, водитель, закуривший на территории АЗС, может быть привлечен к административной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей, — рассказал юрист.

Также штраф грозит тем, кто заправляет автомобиль с работающим двигателем и производящим ремонт транспортного средства на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок.

Юрист добавил, что к ответственности могут привлекаться нарушители правил дорожного движения. При этом водителя могут как оштрафовать, так и лишить водительских прав.

Ранее адвокат Евгения Рыжкова предупредила, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует оплачивать вовремя. В противном случае сумма штрафа будет увеличена в два раза, а также могут последовать административный арест или обязательные работы.