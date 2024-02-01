Россиян предупредили, при каких болезнях нельзя заниматься спортом Врач Преображенский: спортом нельзя заниматься при болезнях сердца

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При болезнях сердца следует отказаться от занятий спортом, предупредил руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский. В беседе с aif.ru специалист подчеркнул, что также придется отказаться от интенсивных физических нагрузок при онкологических заболеваниях.

Как уточнил врач, при наличии противопоказаний лучше поддерживать здоровый образ жизни другими методами. Например, можно делать по утрам легкую зарядку или больше гулять. Преображенский отметил, что при сердечно-сосудистых заболеваниях допустима адекватная нагрузка, чтобы человек хорошо себя чувствовал.

Преображенский также ответил на вопрос, сколько времени потребуется человеку с нулевой физической подготовкой, чтобы вернуться в форму. Он пояснил, что это зависит от индивидуальных особенностей организма. Кому-то может понадобиться целый год, а некоторые готовы пробежать марафон уже через пару месяцев.

Травматолог Ибрагим Абакаров ранее рассказал, что отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой при диабете или астме чреваты спонтанным разрывом мышц при повышенных нагрузках. Также травма возможна при форсированном поднятии тяжести.