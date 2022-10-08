Россиян предупредили об ответственности за оценку ЧП на Крымском мосту «Сетевые свободы»: россиян ждет наказание в случае одобрения ЧП на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сетевые свободы» предупредили о том, что россиян ждет ответственность за одобрительные комментарии ЧП, произошедшего на Крымском мосту. В Telegram-канале проекта говорится, что гражданам РФ могут инкриминировать дело по ч.2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ и назначить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо от пяти до семи лет лишения свободы.

Примером тому десятки уголовных дел за сочувствие Михаилу Жлобицкому или за иронию над облитым краской послом России в Польше (при этом, ни одно из этих событий не признано терактом), — сказано в сообщении.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: по предварительной информации, на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Позже сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. Политик предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.