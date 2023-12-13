Россиян предупредили об ответственности за незарегистрированные дачные дома Юрист Лаврухин: не зарегистрировавших свой частный дом россиян будут штрафовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росреестр выступил с инициативой об обязательной легализации частных жилых домов, о которых нет данных в ЕГРН, и проблема таких строений волнует регионы уже давно, рассказал в беседе с журналом «Компания» юрист Михаил Лаврухин. По его мнению, для таких граждан возможно введение административной ответственности в виде штрафов.

Как пояснил юрист, действующее законодательство не предусматривает обязательной регистрации частных домов на садовых участках, их собственники не несут ответственности перед законом и не платят необходимые налоги.

Теперь представьте, сколько недополучает государство в случае нерегистрации таких домов. Это действительно проблема, — подчеркнул эксперт.

По его словам, хотя незарегистрированный частный дом невозможно продать, заложить или подарить, собственники не спешат оформлять такую недвижимость даже при максимально упрощенной процедуре в рамках так называемой «дачной амнистии». Как считает Лаврухин, если владелец участка не легализует свое имущество, его необходимо будет штрафовать.

Как рассказал в беседе с изданием депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в 2017 году в Московской области было выявлено более 230 тысяч частных домов без какого-либо официального статуса. К 2022-му их число сократилось примерно до сотни тысяч, однако и эта цифра остается внушительной.

Отсутствие регистрации негативно сказывается на социальном и экономическом развитии регионов, так как несметное количество незарегистрированных домов не учитывается в статистике и не подлежит налогообложению, — пояснил парламентарий.

Он предупредил собственников нелегальных домов, что помимо фактического запрета на проведение каких-либо сделок велика вероятность признания такого здания самостроем и его сноса без каких-либо правовых последствий.

В 2022 году действие закона о «дачной амнистии» было продлено до 2031 года. До этого срока граждане могут «легализовать» все постройки на территории своей дачи.