Россиян предупредили об осеннем подорожании незаменимых продуктов

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что осенью 2021 года могут подорожать абсолютно все основные продукты питания. К числу незаменимых продуктов он в интервью «Вечерней Москве» отнёс крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Единственное главное ограничение цен сегодня — потребительский спрос. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу, — отметил специалист.

Также глава Союза потребителей подчеркнул, что сезонные продукты прибавляют в цене, но вскоре должны подешеветь. При этом, считает Шелищ, такая тенденция будет «в коротком моменте». Он добавил, что от года к году такие продукты «всё равно будут дорожать».

Ранее стало известно, что цены на кофе в этом году бьют рекорды из-за засухи в Бразилии, стоимость продукта достигла максимума с 2016 года. Эксперты заявляют о превышении мирового потребления кофе над производством, так как страна — основной производитель переживает крупнейшее за несколько десятилетий падение производства из-за засухи.