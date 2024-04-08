Россиян предупредили об опасных последствиях аллергии на пыльцу В Химкинской больнице предупредили о риске астмы из-за аллергии на пыльцу

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Аллергия на пыльцу может привести к опасным последствиям, в том числе она повышает риски развития астмы, предупредили врачи Химкинской областной больницы. В беседе с «Радио 1» специалисты подчеркнули, что также аллергическая реакция может перерасти в хроническую обструктивную болезнь легких.

Как уточняют медики, в Москве и Московской области половина жителей в той или иной форме страдает от аллергии. Некоторые из них легко переносят сезон цветения, а другие сталкиваются с отеками слизистой носоглотки, ощущением песка в глазах, слезотечением, кашлем и чиханьем.

Чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо лечить аллергию. В больнице посоветовали не откладывать данный вопрос до начала появления симптомов. Лучше всего начинать лечение за полгода до начала сезона цветения. Тем, кто впервые столкнулся с аллергическими реакциями на пыльцу, рекомендуется носить очки, головной убор, мыть волосы после каждого возвращения с улицы, промывать нос соленой водой и сразу же переодеваться после прихода домой.

Токсиколог Михаил Кутушов ранее предупредил, что для аллергиков период цветения представляет большую опасность, поэтому не стоит дарить таким людям букеты из ромашек, гербер, лилий и хризантем. Так, в пыльце лилии есть аллергены, вызывающие заложенность носа.