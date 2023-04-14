Россиян предупредили об опасности уличной пыли весной Врач Белов рассказал об опасности развития аллергии из-за уличной пыли весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной повышается опасность возникновения или обострения аллергии на уличную пыль, предупредил член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов. В разговоре с «Невскими Новостями» он пояснил, что проблемы с легкими и бронхами могут грозить даже людям с крепким иммунитетом.

Прогулки по пыльным улицам могут вызвать проблемы с легкими, бронхами. Не выдерживают пылевой атаки даже люди с крепким иммунитетом. Пыль проникает так глубоко, что добирается даже до легких, поражая их. Поэтому сейчас часто фиксируем обострения хронической аллергии, — отметил специалист.

Он рассказал, что городская пыль также может вызывать вазомоторный ринит и обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Еще одной опасностью является появление личинок паразитов из-за высыхания неубранного мусора после таяния снега. Врач предупредил, что разложившиеся частички паразитов чаще всего долетают до детей. Ветер может разносить их на небольшую высоту, повышая риски заразиться глистами. Белов посоветовал избегать пыльных зон во время прогулок и внимательно следить за детьми, чтобы они не прикасались к лицу и ко рту на улице.

Кроме того, любителям пробежек стоит дождаться первых дождей, когда пыль осядет, и выбирать для физической активности парки. По словам врача, во время занятий спортом люди чаще дышат, из-за чего в организм попадает больше вредных веществ.

Косметолог Яна Бондарь ранее предупредила, что весеннее солнце оказывает негативное влияние на состояние кожи. По ее словам, ультрафиолет провоцирует появление морщин, злокачественных заболеваний и пигментации.