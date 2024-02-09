Россиян предупредили об опасности «ветряночных вечеринок» для детей Врач Каримова: намеренное заражение ребенка ветрянкой может вызвать осложнения

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Так называемые «ветряночные вечеринки», когда родители специально приводят к заболевшим детям здоровых, опасны, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заведующая амбулаторией Видновской больницы Айслу Каримова. Она подчеркнула, что умышленное заражение детей инфекциями ради обретения иммунитета может вызвать серьезные осложнения.

Врач объяснила, что, вопреки расхожему мнению о легком течении ветрянки в раннем возрасте, эта болезнь может плохо сказаться на здоровье ребенка. К тому же от детей могут заразиться и взрослые, которые зачастую переносят ветрянку гораздо тяжелее. Как подчеркнула специалист, специально искать источник инфекции не нужно, так как сегодня существуют более безопасные методы защиты.

Раньше вакцин от ветрянки не было, сейчас в России их целых две. Они разрешены для детей с 12 месяцев, а в некоторых случаях и с девяти месяцев, — рассказала Каримова.

При этом, по ее словам, вакцинация поможет защитить ребенка даже после состоявшегося контакта с больным. Привиться надо успеть за 72 часа после общения с заболевшим.

Ранее терапевт Игорь Видяскин объяснил, что взрослые переносят ветрянку тяжелее детей из-за особенностей формирования иммунитета. По словам врача, в раннем возрасте защитная система организма еще не сформировалась, поэтому ребенок чаще болеет, но легче справляется с болезнью.