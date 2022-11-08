Россиян предупредили об опасности ведения прямых эфиров в соцсетях Эксперт по безопасности Митрохина: данные из прямых эфиров могут использоваться мошенниками

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Ведение прямых эфиров во время путешествий способно дать мошенникам информацию, которую они могут использовать в основанных на социальной инженерии преступных схемах, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист по кибербезопасности Анна Митрохина. По ее словам, злоумышленники в таком случае могут действовать, опираясь на факты из жизни жертвы. Так, они могут позвонить родственникам и попросить у них денег, чтобы «откупиться» или «заплатить врачам».

Особенно это касается молодых людей, когда они в каком-нибудь путешествии ведут прямые эфиры. Возможно, сведения, которые на видео раскрываются, будут использованы против вас, — рассказала специалист.

Митрохина добавила, что рассказывать в социальных сетях про путешествие лучше постфактум, а не в процессе. Особенно это касается публикаций с использованием геолокации, уточнила эксперт.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин ранее рассказал, что звонки под видом работников банков или правоохранителей — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила: не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды, а также не раскрывать данные личного характера, рассказал специалист. Он добавил, что в случае звонка от мошенников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили оттуда.