Российских водителей предупредили об опасности утечки данных

Слитая в даркнет информация о водителях Москвы и Подмосковья может стать козырным тузом для телефонных мошенников. Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов в разговоре с телеканалом «360» предостерёг россиян от «необдуманных поступков».

С учётом того, что в этой базе машины засветились с номерами, злоумышленники могут обзванивать людей, притворяясь сотрудниками организаций. Есть вероятность, что человек в стрессовой ситуации совершит необдуманные поступки, — сообщил Шарапов.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заверил, что телефонные мошенники могут попытаться обмануть автовладельцев с помощью поддельных уведомлений об оплате штрафов. Эксперт посоветовал относиться к подобной информации скептически и лишний раз проверять, действительно ли квитанция об оплате штрафа пришла с портала госуслуг. Шарапов пояснил: утечка базы данных ГИБДД может быть связана как с ошибками экспертов по кибербезопасности, так и с личной заинтересованностью недобросовестных сотрудников.

Ранее стало известно, что база с данными водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год была выставлена на продажу в даркнете за $800. Продавец признался, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.