Россиян предупредили об опасности умных домов Эксперт Галов: злоумышленники могут создавать из умных домов вредоносные сети

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Хакеры способны создавать из умных устройств (IoT) для дома ботнет (сеть с вредоносным ПО), сообщил РИА Новости руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. По его словам, такие сети используются для DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Чаще мотивация злоумышленников заключается все-таки в эксплуатации вычислительных мощностей IoT-устройств пользователей в своих целях. Для этого злоумышленники скрытно получают доступ к максимальному числу устройств, создавая из них ботнет, который потом могут коммерциализировать, проводя, к примеру, DDoS-атаки или майня криптовалюты с использованием скомпрометированных устройств, — объяснил Галов.

Кроме того, продолжил эксперт, хакеры могут взломать, например, умную зубную щетку или датчик температуры в доме, чтобы понять, на месте хозяева или нет. Если жильцов нет, то злоумышленники могут воспользоваться ситуацией и ограбить дом. Галов посоветовал не пренебрегать кибербезопасностью и выбирать проверенные, крупные компании, которые ответственно подходят к созданию экосистемы.

Ранее завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов напомнил о важности соблюдения цифровой гигиены при использовании умных устройств. По его словам, нужно устанавливать сложные пароли и создавать для них особую подсеть, не связанную с доступом к личным данным. Он также напомнил, что современные киберпреступники обладают достаточными навыками для вторжения в частную жизнь граждан через высокотехнологичные устройства.