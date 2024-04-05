Россиян предупредили об опасности «стойкой» икоты Гастроэнтеролог Аришева: «стойкая» икота может свидетельствовать о заболеваниях

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Икота не является опасной до тех пор, пока она не превращается в «стойкую», которая может длиться несколько дней, рассказала гастроэнтеролог Ольга Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в этом случае икота может свидетельствовать о заболеваниях вегетососудистой системы. Если она затягивается на длительное время, то необходимо обратиться к врачу, добавила эксперт.

Икота — это некоторое аномальное дыхание <...>. Бывают и патологические состояния, которые требуют каких-то определенных действий. Следует обращаться к врачу <...>. Икота [вредна], когда она долго длится. При таком необычном дыхании там задействованы диафрагма и нервы периферические, центральная нервная система, возможно, и какие-то заболевания, связанные с вегетососудистой системой, — рассказала Аришева.

Врач также объяснила, что специальных средств для избавления от икоты нет. По ее словам, народные методы выполняют лишь «отвлекающую» функцию. Икота, как правило, проходит сама, отметила гастроэнтеролог.

Ранее терапевт Алексей Жито заявил, что перестать икать реально, если немного надавить указательными пальцами на прикрытые веками глазные яблоки. Он добавил, что избавиться от рефлекторного нарушения внешнего дыхания также поможет стакан холодной воды.