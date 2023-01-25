Россиян предупредили об опасности сиропов от кашля для детей Педиатр Калинина: сиропы от кашля с муколитиками приводят к трудностям с дыханием у детей

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Препараты с муколитиками противопоказаны детям до трех или пяти лет, рассказала СМИ педиатр Александра Калинина, комментируя новость о смерти почти 300 детей из-за сиропов от кашля производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals. Врач предупредила, что муколитические средства разжижают мокроту, но маленькие дети не могут ее откашлять, из-за чего у них забиваются бронхи и возникают сложности с дыханием.

Есть частая история, что детям дают сиропы, которые в принципе противопоказаны ребятам до трех или пяти лет. Так как в них содержатся муколитики, — рассказала Калинина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сиропы от кашля производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals могли стать причиной смерти почти 300 детей в мире. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов позже уточнил, что эти препараты не зарегистрированы в РФ и не поступали в продажу, а значит ситуация не опасна для россиян.

Пульмонолог Олег Абакумов ранее рассказал, что смешивать и употреблять препараты «от кашля» и «для кашля» нельзя, так как они воздействуют на проблему по-разному. Эксперт подчеркнул, что лучше сначала определить тип кашля, а потом принимать таблетки. По его словам, многие граждане думают, что кашель — это всегда ОРВИ, и «давай есть муколитики, а разжижать просто нечего». Пульмонолог объяснил, что если причина кашля — назальный затек, надо лечить насморк, если аллергия — принимай антигистаминные, исключить астму.