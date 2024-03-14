Россиян предупредили об опасности самолечения при камнях в почках Врач Козина: самолечение при камнях в почках приводит к осложнениям

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Самолечение при камнях в почках может привести к осложнениям, предупредила врач-нефролог Ольга Козина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что только медицинские работники могут оценить все факторы, чтобы эффективно вылечить мочекаменную болезнь у пациента. В некоторых случаях может понадобиться и удаление камня.

Экспертная оценка таких советов подтверждает, что без надлежащего медицинского наблюдения и профессионального вмешательства это может привести к осложнениям. Ведь лечение мочекаменной болезни зависит от многих факторов, которые может оценить и учесть только специалист, — пояснила врач.

Большинство мелких камней выходят из организма самостоятельно. Если же из-за заболевания возникают колики, рецидивы инфекции и закупорки мочевых путей, требуется хирургическое вмешательство или бесконтактное дробление камней. Козина отметила, что после окончания лечения важно придерживаться некоторых правил. Так, нужно пить много воды и употреблять не более 5 г соли в день. Также важно оставаться физически активными и своевременно проходить диспансеризацию.

Специалист-нефролог Ашот Есаян ранее предупредил, что выявить заболевания почек самостоятельно достаточно сложно, так как особых симптомов в большинстве случаев нет. По его словам, выраженные симптомы проблем с почками часто появляются уже на стадии почечной дисфункции.