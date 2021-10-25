Россиян предупредили об опасности рыбных консервов

Подавляющее количество реализуемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после анализа российского рынка производителей консервов. Об этом пишут argumenti.ru.

Эксперты обратили особое внимание на частую фальсификацию консервированной сайры. По данным проведённого исследования, вместо сайры в консервы добавляется другая рыба: дело в том, что сайра постепенно отступает от российских берегов, а значит — уровень вылова снижается.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что распространённые в Центральной России консервы с сайрой стоимостью 100 рублей должны вызывать подозрение у покупателей. По его словам, вместо сайры в банки закладывают сельдь или дальневосточную сардину. Также недобросовестные производители для увеличения объёма продукции закладывают меньший объём рыбы с неправильным окислением или с избыточным содержанием соли.

Ранее управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил о массовой подделке консервов с сайрой на российском рынке. По его подсчётам, объём поддельных консервов из сайры в российских магазинах может достигать 54%.