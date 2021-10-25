Россиян предупредили об опасности рыбных консервов

Подавляющее количество реализуемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после анализа российского рынка производителей консервов. Об этом пишут argumenti.ru.
Эксперты
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что распространённые в Центральной России консервы с сайрой стоимостью 100 рублей должны вызывать подозрение у покупателей. По его словам, вместо сайры в банки закладывают сельдь или дальневосточную сардину. Также недобросовестные производители для увеличения объёма продукции закладывают меньший объём рыбы с неправильным окислением или с избыточным содержанием соли.
Ранее управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил о массовой подделке консервов с сайрой на российском рынке. По его подсчётам, объём поддельных консервов из сайры в российских магазинах может достигать 54%.