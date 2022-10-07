Россиян предупредили об опасности разливного пива Председатель НСЗПП Шапкин: пиво на розлив может содержать опасные для здоровья элементы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разливное пиво способно вызвать опасную кишечную коли-инфекцию, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он подчеркнул, что в этом напитке может содержаться как кишечная палочка, так и генно-модифицированные дрожжи, передает Lenta.ru. По словам эксперта, заражение от пива способно передаваться между членами семьи.

После потребления такого пива может начаться полный разлад организма, найти причину которого крайне сложно. Дело в том, что очень сложно провести причинно-следственную связь. Человек сперва выпил пиво в «разливайке», затем пошел поел, еще что-то выпил, а через день почувствовал недомогание, которое вылилось в хронические проблемы со здоровьем, — заявил Шапкин.

Как указывает специалист, кишечная палочка может вызвать не только упомянутую коли-инфекцию: также она может снизить иммунитет, привести к боли в мышцах, возникновению аллергической реакции и не только. В итоге появляется вероятность того, что заражение от пива передастся даже детям.

Шапкин добавил, что опасные продукты брожения могут содержаться и в пастеризованном пиве, если оно приготовлено с технологическими нарушениями. Он призвал более строгим образом контролировать процесс производства при помощи маркировки сырья и продукции.

Ранее стало известно, что употребление пива не рекомендуется диабетикам или людям в преддиабетном состоянии, о чем сообщил гастроэнтеролог Джонатан Кунг. Как предупредил специалист, хмельные напитки могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови, а их употребление на пустой желудок может вызвать быстрый рост уровня инсулина вплоть до гипогликемии. Также частое распитие пива людям с циррозом печени и другими печеночными патологиями может усугубить имеющиеся проблемы.