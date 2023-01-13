Россиянам напомнили о правилах прогулок в зимнем лесу Комлесхоз Подмосковья: высокий снежный покров в лесу может скрывать незамерзающие ручьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заблудиться в лесу зимой опаснее, чем летом, поскольку высокий снежный покров может скрывать неприятные сюрпризы, предупредил начальник отдела защиты лесов «Мособллеса» комитета лесного хозяйства Московской области Святослав Некляев. Чтобы зимняя лесная прогулка не обернулась серьезными проблемами, нужно соблюдать простые правила. Нужно заранее продумать маршрут, не ходить одному, одеваться тепло и удобно. Одежду лучше выбирать из натуральных тканей, так как самое страшное в зимнем лесу — это вспотеть.

Главным фактором является отрицательная температура на улице и высокий снежный покров, который может скрывать неприятные сюрпризы, в том числе незамерзающие ручьи, — объяснил он.

Комлесхоз Подмосковья также посоветовал не забывать про термобелье, шерстяные перчатки и теплые варежки. Шапку стоит выбирать с флисовой подкладкой, а шапка-ушанка — лучший выбор. Из обуви в морозную погоду Некляев посоветовал валенки, также подойдут полиуретановые сапоги на толстой подошве, лучше выбирать сапоги повыше. Перед прогулкой нужно хорошо поесть.

С собой стоит взять рюкзак с запасными шерстяными носками, хлопковыми носками, шерстяной кофтой, футболкой, а также термос с горячим чаем и калорийную пищу. Подойдет бутерброд с салом, орехи и шоколад, — отметили в ведомстве.

Некляев добавил, что алкоголь для заблудившегося— смерть, его можно взять только в качестве средства растирания.

Ранее эксперт по ЖКХ Константин Крохин призвал сохранять бдительность на улице зимой и постоянно смотреть по сторонам. Крохин также отметил, что из соображений безопасности в морозную погоду лучше не носить наушники.