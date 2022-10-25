Россиян предупредили об опасности покупки «паленого» алкоголя под Новый год Глава НСЗПП Шапкин призвал не покупать алкоголь ушедших с рынка брендов из-за контрафакта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкогольную продукцию ушедших с российского рынка иностранных брендов могут массово подделывать, в результате чего на прилавки отечественных магазинов под Новый год может хлынуть контрафакт, заявил Lenta.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. В связи с этим он посоветовал россиянам не покупать алкоголь покинувших рынок зарубежных брендов.

Они, видно, хотели точно получить ответ, разрешат или не разрешат параллельный импорт, чтобы понимать, с кем заключать контракты и что будет продаваться под Новый год, в период массового спроса на алкогольную продукцию. В любом случае они уже не успеют ничего завезти по параллельному импорту, потому что вопрос подвис — осталось до Нового года два месяца, поезд ушел, — пояснил Шапкин.

По его словам, проблема легализации параллельного импорта спиртных напитков теряет свою актуальность, поскольку полки крупных ретейлеров стали заполняться продукцией альтернативных брендов.

Если с прилавков российских магазинов исчезнут привычные для россиян иностранные бренды виски, текилы, джина или коньяка, никакой катастрофы не случится, считает он. Шапкин уточнил, что место ушедших с российского рынка брендов либо займут уже работающие в нашей стране бренды, либо будет завозиться продукция от тех же самых европейских производителей, но уже других.

Ранее ретейлеры попросили правительство России разрешить параллельный импорт алкоголя. Торговые сети опасаются, что в Новый год россиянам не хватит элитного алкоголя из-за ухода западных брендов из России. Однако отечественные производители спиртных напитков, напротив, выступили против легализации таких поставок из-за повышенного риска ввоза контрафактного алкоголя в Россию.