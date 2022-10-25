Алкогольную продукцию ушедших с российского рынка иностранных брендов могут массово подделывать, в результате чего на прилавки отечественных магазинов под Новый год может хлынуть контрафакт, заявил Lenta.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. В связи с этим он посоветовал россиянам не покупать алкоголь покинувших рынок зарубежных брендов.

Они, видно, хотели точно получить ответ, разрешат или не разрешат параллельный импорт, чтобы понимать, с кем заключать контракты и что будет продаваться под Новый год, в период массового спроса на алкогольную продукцию. В любом случае они уже не успеют ничего завезти по параллельному импорту, потому что вопрос подвис — осталось до Нового года два месяца, поезд ушел,пояснил Шапкин.

По его словам, проблема легализации параллельного импорта спиртных напитков теряет свою актуальность, поскольку полки крупных ретейлеров стали заполняться продукцией альтернативных брендов.

Если с прилавков российских магазинов исчезнут привычные для россиян иностранные бренды виски, текилы, джина или коньяка, никакой катастрофы не случится, считает он. Шапкин уточнил, что место ушедших с российского рынка брендов либо займут уже работающие в нашей стране бренды, либо будет завозиться продукция от тех же самых европейских производителей, но уже других.

Ранее ретейлеры попросили правительство России разрешить параллельный импорт алкоголя. Торговые сети опасаются, что в Новый год россиянам не хватит элитного алкоголя из-за ухода западных брендов из России. Однако отечественные производители спиртных напитков, напротив, выступили против легализации таких поставок из-за повышенного риска ввоза контрафактного алкоголя в Россию.