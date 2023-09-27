Россиян предупредили об опасности отказа от завтрака Нутрициолог Разаренова: отказ от завтрака приведет к отсутствию сил

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Отказ от завтрака грозит отсутствием сил и приводит к набору лишнего веса, предупредила врач-диетолог Александра Разаренова. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что утром повышается кортизол, поэтому организму нужна энергия, которую может дать именно завтрак. Утренний прием пищи дает силы как для физической, так и для умственной работы.

Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, — пояснила врач.

Диетолог отметила, что завтрак является залогом продуктивного дня. Разаренова подчеркнула, что человек будет постоянно испытывать чувство голода. Из-за этого в течение дня или в вечернее время, когда организм уже менее активен, он съест больше, а полученные в процессе перекусов калории отложатся в жир.

Пищеварительная система более активна днем, завтрак дает нам профит в виде энергии. А та еда, которую мы съедаем вечером или поздно вечером имеет больше шансов отложиться в жировое депо и рассеяться в виде тепла. Это очень вредно для организма, — заключила диетолог.

Эндокринолог Виктор Жиляев ранее рассказал, что частые перекусы наносят вред здоровью, так как превращаются в жировые отложения. По его словам, каждый подобный прием пищи стимулирует выделение гормона инсулина, который является жиронакапливающим гормоном.