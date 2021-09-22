Россиян предупредили об опасности обычных браузеров

Обычные браузеры теперь могут представлять серьёзную опасность, если на них устанавливать различные расширения, так как киберпреступники стали встраивать в них вирусы и различные вредоносные коды. Об этом Lenta.ru рассказала директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина.

Расширения для браузеров, которые повышают функциональность программ и делают их использование более удобным, приобретают всё большую и большую популярность. При этом зачастую расширения устанавливаются не из официальных магазинов, что является серьёзной угрозой в плане проникновения вредоносного кода на компьютер, — отметила специалист.

По её словам, сейчас часто можно встретить такую ситуацию, когда мошенники выкупают права на официальное расширение и затем встраивают в него вредоносный код. После чего пользователи, ни о чём не догадываясь, скачивают обновление, которое обычно происходит в фоновом режиме.

Чтобы обезопасить себя от вредоносных программ, необходимо проверять каждое расширение. Так, сначала стоит обратить внимание на разработчика, есть ли у него официальный сайт, и подробно прочитать всё описание к расширению. Также необходимо прочитать комментарии и отзывы к приложению от других пользователей и обратить внимание на количество скачиваний.

Ранее сообщалось, что приложение с вредоносным кодом, которое выдаёт себя за браузер Google Chrome, заразило более 100 тысяч устройств на базе Android. Поддельная программа — часть крупной схемы по хищению данных пользователей.