Россиян предупредили об опасности ношения тяжелой сумки на одном плече Врач Демьяновская: ношение сумки на одном плече вызывает боли в спине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка носить тяжелую сумку на одном плече может вызвать боли в спине, привести к проблемам с осанкой и мышечной скованности, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что у большинства людей плохо развит мышечный корсет в области грудного отдела.

В области плечевого пояса, шейного и грудного отдела позвоночника мышечный корсет у большинства людей не очень хорошо развит. И если вес сумки или рюкзака будет избыточным, то у человека может появиться боль в спине, мышечная скованность, головная боль, чувство онемения или покалывания в кистях или пальцах рук, — уточнила врач.

Тело вынуждено подстраиваться под неравномерную нагрузку. Из-за этого плечо опускается, а таз и грудная клетка отклоняются в противоположную сторону. Со временем вернуть нормальную осанку будет тяжело, уточнила Демьяновская. Чтобы избежать проблем, врач советует заменить сумку на рюкзак, который будет плотно прилегать к спине. Кроме того, его вес не должен превышать 10% от массы тела.

Терапевт Светлана Малиновская ранее предупредила, что школьникам категорически не рекомендуется носить сумки через плечо и слишком тяжелые рюкзаки. По ее словам, в первом случае у ребенка практически гарантированно появятся межпозвоночная грыжа и сколиоз.