Россиян предупредили об опасности неоригинальных зарядок для смартфонов

Заряжающийся от неоригинальной зарядки смартфон может не зарядиться до конца из-за перегрева адаптера питания или аккумулятора, заявил генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин. Он уточнил, что смартфон может неверно определить уровень заряда аккумулятор в процентах или слишком медленно заряжаться, пишет «Газета.Ru».

У неоригинального зарядного устройства заявленные характеристики могут отличаться от реальных.В случае поддержки смартфоном быстрой зарядки нужен особый подбор по совместимости технологии зарядника и смартфона, а также напряжению и току, которые указываются в нескольких сочетаниях, — пояснил Кусакин.

Он порекомендовал пользователям смартфонов при покупке зарядки для своего гаджета подбирать устройство с учётом уровня напряжения: по словам эксперта, оно может быть немного больше, но не меньше, чем у оригинального блока.

Ранее стало известно, что в 2022 году компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 17%. Эксперты называют дефицит комплектующих основным фактором повышения роста цен на электронику.