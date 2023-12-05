Россиян предупредили об опасности мандаринов для здоровья Врач Длин: мандарины могут раздражать оболочки кишечника и желудка

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Мандарины не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), эти фрукты повышают кислотность и раздражают оболочки кишечника и желудка, предупредил врач высшей категории Сергей Длин. В беседе с Пятым каналом специалист отметил, что стоит отказаться от продукта при гастритах и язвах.

Мандарины сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому людям, которые страдают язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритами или нарушениями работы желчного пузыря, употреблять мандарины категорически не стоит, — пояснил врач.

Мандарины могут вызвать аллергию. Даже маленькая долька может привести к высыпаниям на коже, головным болям, зуду, сыпи, отеку гортани с удушьем. Длин уточнил, что иногда реакция может возникнуть на телесный контакт со шкуркой плода. Кроме того, мандарины повышают уровень сахара в крови, поэтому противопоказаны при диабете. Людям, страдающим данным заболеванием, врач посоветовал не есть больше двух-трех плодов в неделю. С осторожностью следует употреблять фрукт и при наличии лишнего веса.

Мандарины могут спровоцировать выход камней из почек. Длин предупредил, что при крупных образованиях может потребоваться хирургическое вмешательство. Врач порекомендовал также воздержаться от продукта беременным и детям до одного года.

Врач Зухра Павлова ранее рассказала, что в сутки стоит употреблять не более пяти небольших мандаринов. По словам врача, эти фрукты стимулируют аппетит, поэтому их лучше есть после основного приема пищи.