Россиян предупредили об опасности купания в море с питомцами Врач Цатурян предупредил о рисках кожных заболеваний из-за купания с питомцем

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Одной из главных опасностей купания в море с домашними питомцами является риск развития кожных заболеваний у хозяина и окружающих людей, предупредил врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян. В беседе с LIFE.ru он уточнил, что важно соблюдать гигиену на пляже — после купания сразу же принять душ, ведь морская вода также может вызывать различные болезни.

Если не соблюдать элементарную гигиену, чем нередко грешат наши туристы, то с большой вероятностью появятся самые неожиданные дерматологические заболевания, — уточнил специалист.

Врач обратил внимание, что жители городов-курортов не водят своих питомцев на популярные у туристов пляжи. При этом сами путешественники, которые предпочитают отдыхать вместе с домашними любимцами, не знают о том, что подвергают опасности себя и окружающих, окуная в воду кошку или собаку, подчеркнул специалист. Дерматолог посоветовал держаться на расстоянии нескольких метров от животных в морской воде. Цатурян предупредил, что чаще всего проблемы с кожей возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Он посоветовал перед поездкой на море проконсультироваться с врачами.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко ранее рассказала, что летом характерен сезонный рост кишечных инфекций, в том числе ротавирусной и энтеровирусной. По ее словам, также существует риск пищевых отравлений. По ее словам, основным отличием инфекции от отравления является температура.