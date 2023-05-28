Россиян предупредили об опасности купания в городских фонтанах Инфекционист Тимаков: купание в фонтане грозит бактериальными и вирусными инфекциями

Фото: Антон Соболев / NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал URA.RU, что купание в обычных и сухих фонтанах представляет опасность для человека, так как может привести к бактериальным, вирусным и кишечным инфекциям. Эксперт пояснил, что в городских достопримечательностях моются птицы, которые переносят различные болезни. Специалист добавил, что фонтанах отсутствуют системы очистки.

Там постоянно моются птицы: голуби, воробьи, которые переносят различные инфекции, в том числе птичий грипп. Они вообще могут переносить огромное количество инфекций, которыми могут заразиться дети. Любое купание в фонтанах, где были птицы, опасно для здоровья, — сказал Тимаков.

Врач отметил, что еще одну опасность представляют возбудители различных кожных заболеваний.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.