Использование иностранных спутников назвали опасным для России

Дальнейшее использование иностранных спутников в России может быть небезопасным, так как через них недоброжелатели могут негативным образом повлиять на связь в стране, заявил шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, обстановка в информационном поле сейчас достаточно напряжённая, передаёт «360».

Обстановка в информационном поле напряжённая, и ФСБ настоятельно советует: с этим делом (использованием иностранных спутников. — NEWS.ru) пока кончать. Потому что мирное время пока не наступило, а спутники — это такая вещь, через них можно со связью той страны, которой хотят навредить, хорошо поработать. Мы это уже проходили и проходим, — пояснил Букштейн.

По словам эксперта, в первую очередь России стоит избавиться от технологической зависимости. Букштейн предположил, что в связи с этим у некоторых операторов в отдалённых частях страны могут возникнуть проблемы из-за отсутствия доступа к связи через вышки или соты. Он добавил, что в случае перехода на отечественные спутники стоимость услуг связи может вырасти для россиян.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании сэр Тони Радакин рассказал об опасности мировому Интернету со стороны российского флота. Адмирал считает, что за 20 лет значительно возросла активность российских подводных лодок, которые могут повредить интернет-кабели на дне океана. Россия же, по его словам, — враждебная держава, которая готова на такое пойти.