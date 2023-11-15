Россиян предупредили об опасности ежедневной рутины для мозга Специалист по нейрофитнесу Ягодкин: ежедневная рутина разрушает мозг

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Ежедневная рутина и отсутствие ярких впечатлений оказывают разрушительное влияние на мозг, предупредил специалист по нейрофитнесу Николай Ягодкин. В беседе с Пятым каналом он подчеркнул, что интеллектуальная деятельность помогает улучшить когнитивные способности, но этого может быть недостаточно. По его словам, мозг развивается тогда, когда человек изучает новое.

Обычная интеллектуальная деятельность, хотя и помогает улучшить способности мозга, но не очень сильно. Есть разница между использованием и созданием новых нейронных связей. Условно говоря, ежедневное приготовление пищи не несет нагрузки для мозга, поскольку тут используются старые навыки, — пояснил специалист.

В связи с этим важно постоянно обучаться новым навыкам, больше путешествовать, пробовать непривычные блюда, учить языки и общаться с разными людьми. Ягодкин сравнил тренировку мозга со спортивными упражнениями: со временем физическая нагрузка может становиться однообразной. Клетки мозга также адаптируются к уже знакомой деятельности. Специалист посоветовал обратить внимание на целенаправленные тренировки памяти. Он предупредил, что отсутствие ярких впечатлений может привести к унынию, апатии, выработке кортизола и раздражительности. Все это негативно отражается на коре головного мозга.

Врач-психотерапевт Евгений Фомин ранее рассказал, что людям, которые занимаются монотонной работой или уделяют большее внимание физической, а не умственной активности, грозит деменция. По его словам, необходимо продолжать ставить перед мозгом новые задачи.