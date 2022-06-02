Россиян предупредили об опасности домашних водонагревателей Редактор журнала «Ситилинк» Лактионова: в неслитой воде водонагревателя могут появиться опасные бактерии

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Проточный водонагреватель

В неслитой воде домашнего водонагревателя спустя одну-две недели могут появиться опасные бактерии, рассказала редактор журнала «Ситилинк» Ксения Лактионова «Газете.Ru». Для профилактики она посоветовала подогревать воду до 70 градусов.

Эта мера защитит от бактерий, которые размножаются в воде: кишечной палочки, стрептококков и легионеллы, — сказала Лактионова.

Она добавила, что некоторые водонагреватели автоматически нагревают воду, если этого давно не делалось. Функция называется по-разному в зависимости от производителя: «Антилегионелла» или Bacteria Stop System.

Ранее рассадником бактерий назвали разделочную доску, так как на ней остаются частички пищи. На одном квадратном сантиметре разделочной доски могут находиться десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки.

При этом разделочные доски из бамбука или дерева представляют собой особую опасность, так как «собирают» на себе следы ножей и частицы продуктов. Также сообщается, что многие могут годами не менять разделочные доски, а особо ленивые хозяева иногда даже не моют её, что создаёт благоприятные условия для размножения патогенов.

Самыми загрязнёнными местами в доме были названы подоконники, подлокотники мягкой мебели, выключатели, ручки дверей, а также разделочные доски. К примеру, на подоконниках размножаются пылевые клещи, а на окнах летом скапливаются бактерии.