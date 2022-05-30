Россиян предупредили об опасности детокс-программ Гендиректор Vrachu.ru Степанюков: многие детокс-программы несут опасность для здоровья

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Многие детокс-программы несут опасность для здоровья, предупредил гендиректор сервиса дистанционного медобразования Vrachu.ru Игорь Степанюков в разговоре с «Газетой.Ru». Ограничение белка способно навредить умственным способностям, очищение толстой кишки может вызвать спазмы и рвоту, а сорбенты — тошноту. Кроме того, по словам Степанюкова, для детокса часто используют непроверенные БАДы и мочегонные препараты.

Каждый пятый случай от всех токсических повреждений печени вызван приёмом БАДов и трав. При исследовании упаковок 51% БАДов имели неточности в маркировке и составе. Использование мочегонных препаратов — очень опасный компонент детокс-терапии, который может привести к нарушениям функции почек. При этом человек может и не знать о том, что он принимает мочегонные препараты, как это бывает в случае детокс-чаёв, в состав которых могут входить мочегонные травы, — сказал он.

Также Степанюков предупредил об опасности лимфодренажного и антицеллюлитного массажей, которые вредны при тромбозе глубоких вен, и о рисках плазмафереза. Это удаление токсинов из крови, которое может привести к разным осложнениям — от небольшого падения давления до стойкой аритмии и разрушения эритроцитов в крови.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала в качестве детокс-программы есть больше растительной пищи. Ни от каких шлаков и токсинов с помощью слабительных компонентов, как часто рекомендуют, избавляться не нужно, это ненаучная идея, сообщила она.