Врач предупредил об опасности частого мытья рук Врач Банный: частое мытье рук делает кожу уязвимой для микроорганизмов

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Частое мытье рук способствует утончению естественного защитного слоя сала и делает кожу уязвимой для болезнетворных микроорганизмов, заявил RT врач Денис Банный. По его словам, полезные бактерии вымываются, что приводит к развитию кожных заболеваний, например дерматита.

Частое мытье рук и тела может привести к тому, что естественный защитный слой кожного сала истончится — и кожа станет более подверженной воздействию болезнетворных микроорганизмов, — сказал Банный.

Тем не менее врач отметил, что руки следует регулярно мыть перед приемом пищи, после посещения туалета и общественных мест. При этом делать это нужно не менее 20 секунд. Банный добавил, что постоянное использование антибактериальных средств может привести к усилению аллергических реакций.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что простое мытье рук поможет защититься от заболеваний желудочно-кишечного тракта, некоторые из которых могут быть смертельными для детей. По ее словам, оно также необходимо для профилактики конъюнктивита и острых респираторных заболеваний.

В то же время самым эффективным способом мытья рук врачи считают мытье с использованием жидкого мыла. При регулярном пользовании антибактериальным мылом микробы становятся более устойчивыми к антибиотикам, что может быть опасным для здоровья.