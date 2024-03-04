Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминов Диетолог Соломатина посоветовала не принимать витамины бесконтрольно

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Не следует бесконтрольно принимать витамины, их избыток в организме может привести к острым проблемам, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «360» специалист подчеркнула, что организм сам берет все необходимое из продуктов питания. В связи с этим витамины лучше пить только по назначению врача.

Человек, правда, может довести себя до острых проблем, потому что витамины — это не конфеты. Из продуктов питания организм сам берет нужное, по потребности, а вот в случае с бесконтрольным приемом витаминов можно прийти к очень негативным реакциям, — пояснила Соломатина.

В первую очередь от бесконтрольного приема витаминов страдает печень, которая пытается нейтрализовать негативный эффект. Также могут возникнуть проблемы со стороны нервной системы. Злоупотребление витамином С грозит образованием камней в почках, в то время как при чрезмерном приеме витамина К можно получить повышенную свертываемость крови, уточнила Соломатина. В связи с этим врач посоветовала пить витамины только по рекомендации врача и после ознакомления с инструкцией.

Житель Великобритании ранее умер из-за бесконтрольного приема больших доз витамина D. По данным издания, 89-летний британец спровоцировал целый ряд заболеваний, которые и привели к летальному исходу.