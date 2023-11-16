Россиян предупредили об опасности ароматических свечей Эксперт по сертификации Курбатова: ароматические свечи могут вызвать задыхание

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Ароматические свечи могут нанести вред здоровью, предупредила в беседе с «МК в Питере» эксперт по сертификации Екатерина Курбатова. По ее словам, парафин, из которого изготавливают такую продукцию, может спровоцировать задыхание.

Как объяснила специалист, популярность парафиновых свечей обусловлена простотой их производства и дешевизной, а также быстрым застыванием и плавлением при невысокой температуре. Однако расплавленный парафин, испаряясь, может выделять формальдегид, бензол и ацетон. Попадание этих веществ в дыхательные пути опасно для здоровья и может вызвать задыхание.

Кроме того, проблемы с дыханием могут возникнуть из-за дыма и сажи, которые выделяются при горении свечей, добавила эксперт.

Курбатова посоветовала при покупке и использовании парафиновых свечей обратить внимание на их состав и чистоту самого парафина. Предпочтение следует отдавать натуральным ингредиентам. Кроме того, важна продолжительность горения и наличие сертификата качества.

Ранее врач Елена Малышева предупредила, что ароматические свечи могут представлять опасность для здоровья, так как в процессе горения выделяют вредные вещества, способствующие развитию целого ряда онкологических заболеваний. По словам специалиста, речь идет о полиароматических углеводородах, относящихся к числу канцерогенов.