Схему поставки в Россию спиртных напитков из недружественных стран стоит доработать, поскольку велики риски ввоза опасной поддельной алкогольной продукции, рассказал «Радио 1» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По мнению эксперта, в России должен быть разработан механизм с участием представителей алкогольной индустрии, в том числе таможенных органов и органов регулирования, которые будут выдавать марки на партию продукции.

Следует исключить возможное появление подделок и продуктов, которые могут содержать опасные вещества, в том числе этанол, так как продукт будет ввезён из недружественных стран. Например, приходит импортер в Росалкогольрегулирование и говорит, что хочет ввезти партию бурбона. Ведомство просит документы, контракт и смотрит, что это за бурбон. Далее нужно выдать марки для того, чтобы продукция разблокировалась. Эти марки могут наноситься в России, для этого уже проводятся эксперименты. Я считаю, что в этом вопросе нужна комиссия, иначе это может плохо кончиться, — подчеркнул Шапкин.