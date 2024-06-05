Россиян предупредили об опасной погоде в начале июня Вильфанд: в России ожидаются заморозки, жара и сильный ветер

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В южных районах Красноярского края и на юге западной Сибири ожидаются заморозки, сильный ветер с крупным градом обрушится на Урал, рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик напомнил, что летом всегда наблюдается много опасных явлений, которые связаны с ветром и дождями.

По-прежнему 5-6 июня на юге западной Сибири — в Новосибирской области — заморозки до минус 1 — минус 2 градусов. В южных районах Красноярского края тоже заморозки до минус 2 градусов, — отметил Вильфанд.

В центральных районах Красноярского края ожидается ветер до 20 метров в секунду. В Воронежской и Курской областях возможны порывы ветра до 24 метров в секунду. В Свердловской и Челябинской областях пройдут сильные ливни, ожидаются крупный град, гроза и ветер до 25 метров в секунду.

Очень сильная жара установится в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В Южном федеральном округе, Дагестане, Ставропольском крае и на севере Иркутской области до 7 июня сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что режим ЧС федерального уровня из-за майских заморозков может быть введен до конца недели. По ее словам, в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тысячах га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.