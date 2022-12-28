Россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram «Лаборатория Касперского»: мошенники крадут аккаунты у пользователей Telegram под видом голосований

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Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram, при которой пользователю предлагается поучаствовать в интернет-голосовании, сообщает «Лаборатория Касперского». По данным портала, от человека требуется ввести свои личные данные для подтверждения голоса, после чего аферисты и получают доступ к странице пользователя.

Под конец года многие пользователи столкнулись с новой схемой «угона» учетной записи от мессенджера Telegram. Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учета голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно — велика вероятность, что вы лишитесь своей учетной записи, — говорится в сообщении.

Специалисты Kaspersky отмечают, что пользователям отправляются сообщения от лица человека из списка контактов, чей аккаунт уже взломали ранее. Ему отправляется ссылка для прохождения голосования, которая заранее была прогнана через сервис для сокращения ссылок. После того, как жертва указывает номер теефона на сайте, ей приходит СМС-сообщение с кодом для входа в аккаунт. После его передачи злоумышленники овладевают и сбрасывают все входы с других устройств.

Ранее Минцифры России сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в мессенджере Telegram. В ведомстве заявили, что мошенники маскируют программы для взлома под видом подаренных Premium-подписок. Пользователей приложения призвали установить в настройках двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.